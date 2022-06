Norma baut auf 5000 Quadratmetern ein neues Kühlhaus in Dettingen

Lokal Der Lebensmittel-Discounter investiert mehr als zehn Millionen Euro. Moderner und effizienter soll der Neubau werden – und mehr Arbeitsplätze bieten.

Mehr als zehn Millionen Euro investiert der Nürnberger Lebensmittel-Discounter Norma in ein neues Kühl-Logistikzentrum, das in den kommenden sieben Monaten im Gewerbegebiet bei Dettingen/Iller nahe der dortigen Autobahnanschlussstelle entstehen wird.