Dettinger Feuerwehrmann erfindet Lösung für Einsätze bei E-Auto-Bränden

Plus Nicht nur während eines Feuers sind Elektrofahrzeuge brandgefährlich. Leo Steinhauser hat darum eine Methode entwickelt, die nun bundesweit zum Einsatz kommt.

Elektrofahrzeuge stellen die Einsatzkräfte der Feuerwehr immer häufiger vor Herausforderungen. Denn geraten sie in Brand, verhält sich vieles anders als bei Verbrennern. Zumindest ein Problem ist jetzt gelöst: Leo Steinhauser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dettingen (Iller), hat eine Methode entwickelt, wie die zerstörten Fahrzeuge nach einem Brand sicher abtransportiert werden können. Seine Erfindung soll nun bundesweit eingesetzt werden. Jetzt stellte er das Projekt der Öffentlichkeit vor.