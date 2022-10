Dettingen

vor 54 Min.

Großbrand auf Firmengelände in Dettingen

Bei einem Brand in Dettingen ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Plus Ein brennender Lastwagen in einer Garage löst ein Feuer aus, bei dem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entsteht.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Mehrere Garagen und die darin befindlichen Gegenstände und Fahrzeuge sind am Freitagabend bei einer Firma in Dettingen in Brand geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen