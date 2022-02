Zwei Autos geraubt: 29-Jähriger in der Psychiatrie

Der Mann, der am Sonntag zwei Autofahrer im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Heidenheim mit einem Messer bedroht hat, wurde jetzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Autofahrer sind am Sonntag im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Heidenheim mit dem Messer bedroht und beraubt worden. Jetzt ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte aufgrund des Gesundheitszustandes des 29-Jährigen einen Unterbringungsbefehl gegen ihn beantragt. Der zuständige Richter am Amtsgericht Heidenheim erließ den Unterbringungsbefehl am Montag. Im Anschluss wurde der Verdächtige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Heidenheim dauern an.

29-Jähriger soll Autofahrer mit dem Messer bedroht haben

Wie berichtet, soll der Mann zunächst in einem Waldstück zwischen Weidenstetten und Ettlenschieß (Alb-Donau-Kreis) einen 33-Jährigen Autofahrer angehalten und ihn mit einem Messer bedroht haben, damit er aus dem Auto steigt. Nach einer Irrfahrt durch die Region und mehreren Unfällen hatte er dann bei Dettingen (Kreis Heidenheim) einen Mercedesfahrer wieder mit vorgehaltenem Messer aus seinem Fahrzeug gezwungen und auch dieses Fahrzeug geraubt. Mit dem Auto baute er einen weiteren Unfall und flüchtete dann zu Fuß. Bei einer großangelegten Suchaktion fand die Polizei ihn schließlich. (AZ)

