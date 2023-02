18-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Autofahrer überschlägt sich mit seinem Fahrzeug in Dietenheim. Der Rettungswagen bringt ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein schwerer Unfall ist in der Nacht zum Sonntag in Dietenheim passiert. Mit schweren Verletzungen, aber ansprechbar, wurde ein 18-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr vom Rettungsdienst ins Klinikum Memmingen gebracht. Er war von Illertissen kommend am Kreisverkehr südlich von Dietenheim mit seinem Mercedes 280 älterer Bauart ins Schleudern gekommen und nach mehrmaligem Überschlag abseits der Straße im Acker gelandet.

Wie von der Polizei zu erfahren war, stand der junge Mann unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Feuerwehr Dietenheim hatte den Fahrer aus seiner Zwangslage befreit und ihn dem Notarzt übergeben. Der wirtschaftliche Totalschaden am Auto wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. (wis)