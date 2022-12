An der Iller in Dietenheim müssen zahlreiche Bäume gefällt werden

Weil sie Freileitungen in Dietenheim beschädigen könnten, werden Eschen in Dietenheim beseitigt. Fast alle dieser Bäume leiden unter einer Pilzkrankheit.

30 bis 40 Eschen müssen in absehbarer Zeit auf der Dietenheimer Illerseite gefällt werden. Das hat Stadttechniker Wolfgang Klausner in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Die Gründe für die Fällung sind zum einen, dass die Bäume direkt unter der Freileitung des Stromversorgers EnBW stehen und inzwischen so hoch geworden sind, dass sie dort hineinwachsen. Vor allem im Sommer, wenn die Leitungsdrähte wärmebedingt bis zu zwei Meter tiefer hängen als sonst, besteht somit die Gefahr, dass die Leitung beschädigt wird. Außerdem sind Klausner zufolge inzwischen nur noch 0,1 Prozent aller Eschen in Deutschland gesund und nicht vom Eschentriebsterben befallen. Der kleine Restbestand wird in Kürze ebenfalls der Pilzkrankheit zum Opfer fallen, daher ist auch die Verkehrssicherungspflicht entlang des Illerdammweges zu beachten.

Ein anerkannter Experte im Gremium bestätigt die Notwendigkeit der Maßnahme

Gemeinderat Ulrich Müller bestätigte als anerkannter Naturschutzexperte die Notwendigkeit der Fällungsmaßnahme. Er dankte dafür, dass vorgesehen wird, von den gefällten Bäumen nach Absprache mit der Forstverwaltung nur einen Teil abzutransportieren. Die weniger gut zugänglichen Eschen sollen als Totholz im angrenzenden Iller-Auwald liegen gelassen werden. (wis)