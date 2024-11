Auf den Umzug durch Dietenheim freuen sie sich am meisten

Wie haben Sie sich kennengelernt?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Bei einer lateinamerikanischen Tanzveranstaltung in Neu-Ulm.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Einmal im Leben die Fasnet anführen und ganz oben auf den Wagen stehen.

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Die Leidenschaft kam erst mit der Gründung der Taekwondo-Gruppe des Prinzen im Jahre 2008 in Dietenheim und den ersten Erfahrungen bei den TSV-Sportbällen.

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Die Umzüge mit der Fasnetgruppe der Mammuts – eine gemischte Gruppe aus Taekwondo-Sportler und Turnen des TSV Dietenheim.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Ein Glas Sekt zur Beruhigung.

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?

OLIVER UND ULRIKE SCHAICH: Auf das Highlight: Beim Umzug in Dietenheim oben auf dem Wagen zu stehen und den Zuschauern zuzujubeln.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in ihrem Ort wären? ​​​​

Wenn wir echtes Königspaar in unserem Ort wären, würden wir als Erstes eine große Versammlung einberufen, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger zu hören. Es wäre uns wichtig, die Gemeinschaft zusammenzubringen und gemeinsam zu entscheiden, wie wir unser Leben verbessern können. (AZ)

Zur Person Oliver Schaich, 52 Jahre, ist Technischer Mitarbeiter bei der Firma Reinz Dichtungs GmbH Neu-Ulm. Ulrike Schaich, geborene Dopfer, ist 56 Jahre alt und arbeitet in der Logistik der Firma Zeh in Illertissen.