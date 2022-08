Dietenheim

14:00 Uhr

Auffälliger Bauchumfang verrät Dieb in Dietenheimer Geschäft

Ein Mann steckt in einem Geschäft in Dietenheim mehrere Waren ein, bezahlt aber nur zwei davon. Ein Zeuge spricht den mutmaßlichen Dieb daraufhin an.

"Diebesgut macht dicken Bauch" - diese Überschrift hat das Polizeipräsidium Ulm einer Meldung über einen Diebstahl in Dietenheim gegeben. Am Montag versuchte dort ein Mann, nicht bezahlte Ware aus einem Markt zu schmuggeln. Allerdings ging er dabei nicht sehr geschickt vor. Beamte brachten den mutmaßlichen Täter zum Polizeiposten in Dietenheim Gegen 9.30 Uhr war der 45-Jährige laut Polizeibericht in einem Geschäft in Dietenheim. Ein Zeuge sah, wie der Mann Gegenstände einsteckte und zwei Objekte an der Kasse bezahlte. Auch aufgrund seines auffälligen Bauchumfangs wurde der mutmaßliche Dieb von einem Zeugen nach der Kasse angesprochen. Offensichtlich hatte der Mann noch mehrere Waren an seinem Körper versteckt. Im Lager händigte der 45-Jährige dann fünf Gegenstände aus, die er nicht bezahlt hatte. Die Polizei Dietenheim nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf und brachte den Mann zum Polizeiposten. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Auf den 45-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)

