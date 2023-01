Auto erfasst Wildschwein bei Dietenheim

Auf der Landesstraße südwestlich von Dietenheim kreuzt ein Wildschwein die Fahrbahn. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Wildtier hat sich am Dienstag bei Dietenheim ereignet. Dem Polizeibericht zufolge fuhr eine 36-Jährige am Vormittag mit ihrem Auto auf der Landesstraße in Richtung Dietenheim. Kurz nach der Einmündung der Straße aus Wain überquerte ein Wildschwein die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen, der VW erfasste das Wildschwein. Die Frau blieb unverletzt, das Wildschwein verendete. Der Sachschaden am VW wird auf 5000 Euro geschätzt.

Für die Versicherung ist eine Bescheinigung über einen Wildunfall hilfreich

Wie die Polizei ergänzend mitteilt, begleicht die Teil- und Vollkaskoversicherung Schäden durch Wildunfälle am eigenen Auto, manchmal jedoch nur bei Haarwild. Für eine schnelle Bearbeitung sei eine Bescheinigung über den Wildunfall hilfreich. Die könne vom Förster oder Jagdpächter stammen, aber auch von der Polizei. (AZ)