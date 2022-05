Autos stoßen in Dietenheim zusammen: Zwei Personen schwer verletzt

Angeblich wegen einer Spinne im Auto verliert eine junge Frau in Dietenheim die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser gerät dadurch in den Gegenverkehr.

Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Unfall in Dietenheim schwer verletzt worden. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Unfall in Dietenheim: Rettungsdienst bringt die Verletzten in Krankenhäuser

Dem Polizeibericht zufolge fuhr eine 19-Jährige gegen 8 Uhr mit einem VW in der Zollbergstraße in Richtung Ulm. Angeblich wegen einer Spinne im Auto verlor sie die Kontrolle über den Wagen, dieser rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der VW mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Die 19-Jährige und der 54-jährige Ford-Fahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. (AZ)