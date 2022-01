Corona-Impfaktion "vor der Haustüre" in Dietenheim

Die Stadt Dietenheim bietet einen weiteren Sonderimpftermin an.

Unter dem Motto "Dranbleiben" gibt es einen weiteren Corona-Sonderimpftermin in Dietenheim: Die Stadt bietet am Mittwoch, 26. Januar, eine Impfaktion praktisch "vor der Haustüre" an. In der Stadthalle, Königsstraße 85, werden dabei von 13 bis 18 Uhr Impfungen angeboten. Eine Anmeldung ist nach Angaben der Stadtverwaltung nicht erforderlich. Lediglich gelber Impfausweis, Personalausweis und Krankenkassenkarte müssen mitgebracht werden. (AZ)