Dietenheim

11:11 Uhr

Der Narrenbaum steht – die Fasnet in Ranzenburg kann beginnen

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Die Hexen führten am Samstag Regie. Die schwäbisch-alemannische Tradition wird in den kommenden Wochen viele Menschen in die Stadt und auf die Straßen locken.

Fast schien es, als würde sich der altehrwürdige Turm der Stadtpfarrkirche St. Martinus dem Narrenbaum entgegen neigen, da dieser nun mit ihm gemeinsam für die kommenden Fasnetswochen das Stadtbild Dietenheims prägt. Unter Regie der Ranzenburger Hexen und mit Unterstützung der weiteren Zünfte wurde das Fasnetssymbol nach alter Sitte mit vier Paar Scherenstangen und fünf Hüben in seine vorbereitete Position gebracht. Damit ist neben dem Karneval rheinischer Art seit dem 11. November auch die schwäbisch-alemannische Fasnet in Ranzenburg eröffnet. Diese einzigartige und bereits 130-jährige Tradition wird in den kommenden Wochen sicherlich zahlreiche Besucher und Teilnehmerinnen aus nah und fern zu den großen Veranstaltungen auf der Straße und in der "Narrhalla" in die Stadt locken. Gemäß altem Brauch wünscht auch unsere Redaktion dazu "a glückselige Fasnet" !

