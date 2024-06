Dietenheim

06:30 Uhr

Die Kommunalwahl in Dietenheim bringt eine Zäsur mit sich

Plus Prägende Personen der Stadtpolitik treten bei der Wahl zum Gemeinderat nicht mehr an. Wer kandidiert und was bei der zeitgleichen Europwahl anders ist.

Von Wilhelm Schmid

Gemeinsam mit der Europawahl finden im benachbarten Baden-Württemberg am Sonntag, 9. Juni, auch die Kommunalwahlen zu Gemeinderat und Kreistag statt. In der Stadt Dietenheim sind 5100 Wahlberechtigte aufgerufen, die 18 Sitze im Gemeinderat und ihren Anteil im Kreistag für die kommenden fünf Jahre neu zu besetzen. Bei der Europawahl ist die Zahl der Stimmberechtigten niedriger. Dass das Ergebnis hier früher feststehen wird, hat aber einen anderen Grund.

Anzumerken ist, dass im Nachbarland die Ratsgremien auch in den Städten bis hinauf zur Landeshauptstadt Stuttgart gemäß Gemeindeordnung als Gemeinderat und nicht als Stadtrat bezeichnet werden. Bei der Kommunalwahl sind auch EU-Bürger mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit wahlberechtigt, während diese bei der Europawahl in ihrem Heimatland stimmberechtigt sind. So sind für die Europawahl in Dietenheim nur etwa 4700 Wahlberechtigte an die Urnen gerufen.

