Dietenheim hat eine neue Polizeichefin

Marina Link ist neue Leiterin des Polizeipostens Dietenheim. Sie folgt damit auf Peter Lienhardt. Die Stadt kennt sie bereits sehr gut.

Bei der Polizei in Dietenheim gab es einen Wechsel an der Spitze: Polizeioberkommissarin Marina Link ist neue Leiterin des Polizeipostens Dietenheim. Ihre neue Dienststelle und die Stadt kennt die 28-Jährige bereits sehr gut.

Polizeipräsident Bernhard Weber hob bei der offiziellen Amtsübergabe hervor, dass Peter Lienhardt die Polizei im Illertal hervorragend repräsentiert habe. Er sei nicht nur den Kommunen ein zuverlässiger und kompetenter Partner bei der Sicherheitsarbeit gewesen, sondern habe sich auch mit Umsicht und Fürsorge um die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert.

Peter Lienhardt trat im September 1983 als Polizeiwachtmeister in die Polizei Baden-Württemberg ein. Nach seiner Ausbildung in Biberach verrichtete er von 1984 bis 1987 Dienst beim technischen Zug der Einsatzhundertschaft Göppingen. Ab September 1987 war er im Streifendienst des Polizeireviers Nürtingen tätig, bis er 1993 zum Polizeirevier Ulm-Mitte versetzt wurde. Dort fuhr er fast sieben Jahre Streife und wurde dann zum Polizeiposten in Dornstadt umgesetzt.

Peter Lienhardt wechselt zur Polizei Ulm

Im September 2003 begann sein Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Das Studium schloss er 2007 als Polizeikommissar ab und kehrte danach wieder zum Polizeirevier Ulm-Mitte zurück. Im neu geschaffenen Polizeipräsidium Ulm übernahm Peter Lienhardt im Oktober 2013 die stellvertretende Leitung des Polizeipostens Dornstadt und 2018 die Leitung des Polizeipostens Dietenheim. Ab Juli arbeitet der 57-jährige Polizeihauptkommissar beim Bezirksdienst des Polizeireviers Ulm-Mitte.

Die neue Leiterin des Polizeipostens Dietenheim, Marina Link. Foto: Polizei Ulm

Ein Polizeiposten wie Dietenheim, so Weber weiter, sei für die Hilfe suchende Bevölkerung in der Regel die erste Anlaufstelle vor Ort und nicht zuletzt deshalb unverzichtbarer Baustein im Sicherheitskonzept des Polizeipräsidiums Ulm. Für die professionelle Arbeit des Polizeipostens Dietenheim spreche auch die Aufklärungsquote von Straftaten von mehr als 80 Prozent.

Die neue Leiterin stammt aus Dietenheim

Daran soll die neue Leiterin Marina Link jetzt anknüpfen. Ihre Laufbahn begann im Jahr 2012 in Biberach als Polizeikommissar-Anwärterin. Nach ihrem Studium in Freiburg, das sie 2016 erfolgreich als Polizeikommissarin abschloss, arbeitete sie beim Polizeirevier Ulm-West. Ende 2021 war Marina Link bereits befristet zum Polizeiposten Dietenheim umgesetzt, bevor sie ihren Dienst wieder beim Polizeirevier Ulm-West verrichtete. Ab Juli übernimmt die 28-Jährige die Leitung des Polizeipostens. Dietenheim ist ihre Heimatstadt.

Der Polizeiposten Dietenheim betreut auf einer Fläche von rund 65 Quadratkilometern knapp 14.000 Einwohner in der Stadt Dietenheim, ihrem Ortsteil Regglisweiler und den Gemeinden Balzheim, Illerrieden und Schnürpflingen. Außerhalb der Dienstzeiten des Polizeipostens ist das Polizeirevier Ulm-West für diese Region zuständig. Im Bereich des Polizeipostens Dietenheim registrierte die Polizei in der polizeilichen Kriminalstatistik 154 Straftaten im Jahr 2021, von denen nach Angaben des Präsidiums gut 81 Prozent aufgeklärt werden konnten. Überdies nahmen die Bediensteten knapp 50 Unfälle im vergangenen Jahr auf. (AZ)