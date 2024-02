Dietenheim

Dietenheim investiert 2024 kräftig in die Schulen

Das wohl größte Investitionsprojekt der Stadt Dietenheim seit Jahrzehnten sind der Um- und Ausbau der Brandenburgschulen – Grundschule und SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) – in Regglisweiler (hier im Bild) sowie Baumaßnahmen an der Grundschule Dietenheim.

Plus Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für die Stadt verabschiedet. Eines der größten Investitionsprojekte der vergangenen Jahre betrifft den Bildungsbereich.

Von Wilhelm Schmid

Mit Zuversicht geht die Stadt Dietenheim in das Jahr 2024, was Bürgermeister Christopher Eh und Stadtkämmerer Alfred Stoerk in ihrem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 wie folgt schildern: "Trotz begrenzter finanzieller Mittel hat es die Stadt Dietenheim in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, die geplanten Vorhaben umzusetzen und die positive Entwicklung der Stadt voranzutreiben. Verwaltung und Gemeinderat haben aufgrund ihres vorausschauenden Agierens bei der Schaffung von Kindergartenplätzen, Instandhaltung der Schulen, Betreuung von Flüchtlingen, aber auch bei der Gestaltung unserer Stadt im Rahmen der Stadtsanierung, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen und die Bürger geschaffen." Nach Vorlage im Gemeinderat im November und Detailberatung im Verwaltungsausschuss wurde das umfangreiche Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 17,5 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben nun in der Februar-Sitzung des gesamten Gremiums einstimmig verabschiedet.

Angesichts eines Schuldenstandes, der durch Tilgungen im Laufe des Jahres von 964.000 Euro auf 803.000 Euro gesenkt werden soll, und einer Pro-Kopf-Verschuldung von gerade einmal 115 Euro bei aktuell 6985 Einwohnern können auch heuer die begonnenen Investitionsvorhaben mit einer Gesamtsumme von 9.274.000 Euro weitergeführt und neue begonnen werden. Die bedeutendsten davon sind wieder einmal im Bereich "Kinder, Jugend und Schulen" angesiedelt. So wurden im weiteren Verlauf der Sitzung die Renovierung und der Ausbau der Brandenburgschulen in Regglisweiler mit der Grundschule und dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) sowie der Ausbau der Mensa in der Grundschule Dietenheim mit Gesamtkosten von rund 5,5 Millionen Euro ebenso einstimmig wie der gesamte Haushalt beschlossen.

