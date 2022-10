Dietenheim leuchtet – und freut sich schon aufs Jubiläumsjahr

Die lange Einkaufs- und Event-Nacht findet erstmals wieder statt. Was diesmal anders ist und worauf man sich schon im nächsten Jahr freuen kann.

Natürlich war das Großereignis auch im Gemeinderat ein Thema: Die Dietenheimer Gemeinderätin Karin Weiß informierte in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des veranstaltenden Handwerker- und Gewerbevereins darüber, dass am Freitag, 28. Oktober, die beliebte lange Einkaufs- und Event-Nacht unter dem Motto „ Dietenheim leuchtet“ nach zweijähriger Unterbrechung wieder stattfinden werde. Dabei gibt es einige Neuerungen.

So wird heuer kein Abschlussfeuerwerk gezündet, da man die Kosten heuer einsparen will, damit das Spektakel dann im kommenden Jubiläumsjahr 2023 „1050 Jahre Dietenheim – 750 Jahre Regglisweiler“ umso schöner werden könne. Stattdessen soll mehr Musik als bisher, unter anderem auch von einem DJ, in den Straßen der Innenstadt erklingen. Zur Eröffnung gibt es wieder den beliebten Lampionumzug für die Kinder, wo es wie in jedem Jahr gilt, einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen. Bürgermeister Eh versicherte, dass er bereits damit beschäftigt sei, das Zählen der Kinderschar zu üben.

Bei "Dietenheim leuchtet" wird auch Kleidung getauscht

Vorgesehen ist außerdem wie berichtet eine Klamottentauschparty im Foyer des Rathauses, bei der unter dem Motto "Tauschen statt Wegwerfen" sehr gut erhaltene Kleidung getauscht werden kann. (wis)