Dietenheim

Dietenheim plant Ladestationen für E-Bikes mit einer Besonderheit

Plus An fünf Standorten in Dietenheim und Regglisweiler sollen Ladepunkte für Radfahrer entstehen. Besonders für Ausflügler ist das Angebot attraktiv.

Von Wilhelm Schmid

E-Bikes werden immer beliebter - doch damit den Radlern nicht die Energie ausgeht, braucht es auch für unterwegs Lademöglichkeiten. In Dietenheim sollen die nun geschaffen werden - und einen ganz besonderen Service für die elektrisch mobilen Radfahrer bieten.

„Das Thema E-Mobilität, in diesem Fall das E-Bike als klimaschonende Alternative zu Auto, Bus oder Bahn , erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit“, weiß auch Bauamts-Mitarbeiter Andreas Trautmann. Er legte die Pläne in der Sitzung des Dietenheimer Gemeinderates vor. Demnach sollen vorläufig fünf universell einsetzbare Ladestationen im Stadtgebiet und in Regglisweiler eingerichtet werden, an denen – und das ist sicherlich etwas Besonderes – die E-Bikes kostenlos aufgeladen werden können. Gespeist werden die Anlagen indirekt durch Strom aus den stadteigenen PV-Anlagen.

