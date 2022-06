Dietenheim

Dietenheim will die Brandenburgschulen für die Zukunft rüsten

Lokal Die Stadt plant eine Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung der Brandenburgschulen im Ortsteil Regglisweiler. Einen ersten Entwurf gibt es schon.

Von Wilhelm Schmid

Zehn bis 15 Millionen Euro hat die Stadt Dietenheim in den vergangenen Jahren in den Ausbau ihrer Schulen und Kindergärten gesteckt. Das führte Bürgermeister Christopher Eh in der Juni-Sitzung des Gemeinderats aus. Man habe damit "alles richtig gemacht", sagte er. Das werde auch daraus ersichtlich, dass sowohl die Stadt Dietenheim als auch der Ortsteil Regglisweiler ständig am Wachsen seien. Nun ging es um künftige Aufgaben.

