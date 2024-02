Dietenheimer Prinzenpaar fiebert dem Fasnetshöhepunkt entgegen

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Anete und Manuel: Standesgemäß an der Fasnet natürlich.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Anete und Manuel: Wir waren beide schon als Hofnarren für andere Prinzenpaare tätig. Daher durften wir schon Erfahrungen im Hofstaat sammeln und lernten das Amt kennen und lieben. Als aktive Elferräte bei der Ranzenburger Narrenzunft ist es für uns natürlich eine besondere Ehre, unseren "eigenen Verein" als Prinz und Prinzessin zu repräsentieren.

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?



Anete: Für mich als gebürtige Ulmerin war die Fasnet und Ranzenburg bis 2008 gänzlich unbekannt. Das Erste, was ich in Dietenheim erleben durfte, war dann der Hofball im Jahr 2008. Schon hier verliebte ich mich sofort in die bunte Welt der Ranzenburger Fasnet. Seit meinem Umzug von Ulm nach Dietenheim habe ich keine Fasnetskampagne ausgelassen und bin bei verschiedenen Gruppen im Einsatz.

Manuel: Als gebürtiger Ranzenburger ist man von klein auf mit dem Fasnetsvirus infiziert. Bereits im Kleinkindalter war ich mit meine Eltern auf dem ersten Fasnetsumzug mit dem Spielmannszug dabei. Seit inzwischen 8 Jahren bin ich auch als aktiver Elferrat tätig. Daher ist diese Leidenschaft bis heute ungebrochen und hat mit dieser Kampagne als Prinz seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?



Anete und Manuel: Bisher gab es in unserem Leben viele schöne Fasnetserlebnisse. Als Hofnnarren, Elferräte, im Spielmannszug oder als Teilnehmer von Maskengruppen. Der ungeschlagene Höhepunkt war aber für uns beide, der Fasnetsauftakt am 11. Novmeber 2023 und die dazugehörige Krönung zum Prinzen und zur Prinzessin. Die Anspannung und Nervosität war riesig. Erst bei der Verkündung fiel der ganze Druck ab. In die überraschten Gesichter unserer Freunde, Verwandten und Bekannten zu schauen und zu sehen, wie diese sich mit uns freuten, war unschlagbar.

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?



Anete und Manuel: Auf unseren Ranzenburger Umzug freuen wir uns am meisten. Dieser beginnt frühmorgens mit dem Wecken der Griaßmolle. Danach unser närrischer ökumenischer Gottesdienst. Anschließend werden wir von Spielmannszug und der gesamten Ranzenburger Narrenzunft mit all Ihren Garden zu Hause abgeholt und zur Umzugsaufstellung begleitet. Nach unserem fröhlichen Gaudiwurm steht ein offizieller Teil in der Narrhalla an, bevor wir wieder mit dem Spielmannszug durch die Gaststätten, Kneipen und die Giaßabar ziehen.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in Dietenheim wären?



Anete und Manuel: Wir würden bestimmen, dass die Straßenlaternen in Ranzenburg wieder ganzjährig in der Nacht brennen. Als Königspaar müssten wir uns um unsere Bürgerinnen und Bürger gut kümmern. Mit dem ganzjährigen Leuchten unserer Straßenlaternen in der Nacht, würden wir dafür sorgen, dass jeder Narr auch im Sommer sicher nach Hause kommt und Verletzungen vorbeugen, die unter Umständen zum Verpassen der nächsten Fasnetskampagne führen könnten. Das müssen wir unbedingt verhindern. (AZ)

Zur Person: Anete Hornauer, 36, ist Chemisch-Technische Assistentin. Manuel Graf ist ebenso alt und arbeitet als Prozessentwickler.