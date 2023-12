Erneuter Überfall auf Sparkasse in Dietenheim: Täter ist auf der Flucht

Die Filiale der Sparkasse in Dietenheim ist am Donnerstagabend erneut überfallen worden. Mit einer Pistole wurden Mitarbeiterinnen bedroht. Der Täter ist auf der Flucht.

Mehrere Polizeifahrzeuge sind am Donnerstagabend mit Blaulicht und hoher Geschwindigkeit durch die Illertisser Innenstadt gefahren. Die Polizei wollte auf Nachfrage zunächst keine näheren Angaben machen. Am Freitagmorgen nun teilen die Ermittler mit: Die Sparkassen-Filiale in Dietenheim ist am Donnerstag erneut überfallen worden. Dabei wurde Geld erbeutet.

Kurz vor 18 Uhr betrat demnach ein maskierter Mann die Filiale in der Königstraße. Er begab sich nach Angaben der Ermittler zum Kassenschalter und bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Faustfeuerwaffe. Näheres zu dieser Waffe sei bislang nicht bekannt, heißt es.

Eine der Mitarbeiterinnen soll dem Räuber Bargeld übergeben und es in eine vom ihm mitgeführten Stoffbeutel gesteckt haben. Danach soll sich der Unbekannte zügig aus dem Gebäude entfernt und in unbekannte Richtung verschwunden sein.

Bank-Überfall in Dietenheim: So wird der Täter beschrieben

Der Bankräuber soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Von der Stimme her wird er auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Der Unbekannte sei komplett schwarz gekleidet gewesen und eine schwarze Sturmhaube sowie Kopfbedeckung getragen haben. Auf dem Rücken der Kleidung soll sich eine weiße Aufschrift befunden haben. Die mitgeführte Stofftasche soll schwarz oder dunkelblau gewesen sein.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben mit starken Kräften nach dem Täter gefahndet. Der aber blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei Ulm habe daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich auch unbeteiligte Personen im Eingangsbereich der Bank aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bereits im Juli dieses Jahres war genau dieselbe Filiale der Sparkasse schon einmal Ziel eines Überfalls. Der Täter konnte damals ebenfalls flüchten. Ob er zwischenzeitlich ermittelt werden konnte und ob es eventuell einen Zusammenhang mit dem Vorfall an diesem Donnerstag gibt, war zunächst unklar. (AZ/krom)