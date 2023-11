Dietenheim

Fasnet-Auftakt: Dietenheim wird wieder zu Ranzenburg

Plus Die Narren haben am 11. 11. den Start in die fünfte Jahreszeit gefeiert - und das neue Prinzenpaar.

Es ist etwas Besonderes, wenn in Dietenheim Fasching gefeiert wird. Erstens heißt die Stadt im "Kalifornien des Alb-Donau-Kreises", wie sie Bürgermeister Eh gerne tituliert, vom Martinstag bis Aschermittwoch "Ranzenburg". Warum das so ist, wäre eine eigene Geschichte wert. Zweitens feiert man da auf gut Schwäbisch "Fasnet". Und zum Dritten liegt das Besondere in der gut 130-jährigen Tradition darin, dass die schwäbisch-alemannische Fasnet mit ihren Hexen und "Hästrägern" kombiniert wird mit rheinischem Karneval mit Prinzenpaar, Garden, Elferrat und allem, was dazu gehört. Dass der Auftakt zur Saison am 11. 11. gehörig gefeiert werden muss, versteht sich von selbst.

So hatten sich in der "Narrhalla" – im übrigen Jahr als Stadthalle bekannt – die Fasnetsfreunde sehr zahlreich versammelt, als Präsident Jocky Peter Kindergarde, Showtanzgruppe und Prinzengarde sowie den Elferrat zum Einmarsch rief. DJ Lollo legte dazu den Ranzenburger Narrenmarsch auf, dessen zwei Strophen jedes Kind im Städtle schon vor dem kleinen Einmaleins auswendig kann. Und so hieß es gleich lautstark: "Solang nach alten Maßen wir Fasnet feiern keck, freut uns auf unsern Straßen der wunderschöne Dreck!" Und keck wurde gefeiert: Zunächst boten die drei genannten Garden Ausschnitte aus ihren neu einstudierten Tänzen. Das komplette Programm gibt es dann erst zum Hofball, aber man konnte gleich mal staunen, was die Kinder und die jungen Damen wieder an Tanzfiguren und rhythmischer Gymnastik zu bieten haben.

