Festlicher Beitrag der Kirchenmusik zu 1050 Jahre Dietenheim

Plus Chor und Orchester der Stadtpfarrkirche St. Martinus setzen einen Glanzpunkt zum Dietenheimer Jubiläum. Eine renommierte Sopranistin springt kurzfristig ein.

In die Chronik des Jubiläums 1050 Jahre Dietenheim darf ein weiterer Glanzpunkt eingetragen werden: Chor und Orchester der Stadtpfarrkirche St. Martinus haben ein sehr gut besuchtes Kirchenkonzert gestaltet, das sowohl von seiner Programmauswahl als auch im Hinblick auf die gelungene Darbietung den Namen Festkonzert verdient hat. Dabei wäre beinahe ein Problem aufgetreten.

Eine der beiden Sopransolistinnen, Claudia Mack, war wenige Stunden zuvor krankheitsbedingt ausgefallen, aber Josef Schachtner als musikalischer Leiter hatte schnell eine "Aushilfe" parat: seine Schwiegertochter Catalina Bertucci, Ehefrau des bekannten „Diademus“-Veranstalters Benno Schachtner und international renommierte Sopranistin, sprang spontan ein. So konnten Publikum und Mitwirkende beruhigt den festlichen Auftakt des Trompeters Bernd Pfletschinger und der Organistin Catrin Schachtner genießen und mit Vorfreude dem weiteren Programm entgegensehen.