Flanieren und Feiern im Feuerschein

Ein vielseitiges Programm war im Jahr des Stadtjubiläums bei "Dietenheim leuchtet" geboten. Die Besucher kamen zahlreich.

Die Umgebung Dietenheims wurde am Freitagabend vielfach mit Regenschauern überzogen, aber auf der Königstraße der Stadt blieb es fast durchgehend trocken, sodass der Event- und Einkaufsabend "Dietenheim leuchtet" ungestört stattfinden konnte.

Schon ab 17 Uhr war die Kundenhalle der Volksbank zwei Mal voll besetzt, als es "Märchen für Kinder" zu hören gab. Eine Stunde später war der Platz zwischen Kirche und Rathaus gut besucht, während Manuel Graf zur Eröffnungsmusik des Spielmannszugs der Historischen Bürgerwehr den Tambourstab hob. Die Begrüßungen von Gemeinderätin Karin Weiß als Vorsitzende des veranstaltenden Handwerker- und Gewerbevereins sowie von Bürgermeister Christopher Eh waren geprägt von der Freude über das immer zahlreicher werdende Publikum. Und als die "Lichterkinder" ihr Laternenlied vortrugen, herrschte richtiges Gedränge auf der Königstraße.

Kein Feuerwerk und Ballonglühen, dafür schwimmende Lichter in Dietenheim

Dem tat es auch keinen Abbruch, dass heuer aus Umweltschutz- und Kostengründen kein Feuerwerk abgeschossen wurde und dass das "Ballonglühen", also das Befeuern eines Heißluftballons und dessen nächtliches Leuchten, abgesagt werden musste. Die Ballonfachleute hatten Probleme mit vorhergesagtem Wind befürchtet.

20 Bilder Feuerschein und Lichterglanz: Bilder von "Dietenheim leuchtet" 2023 Foto: Wilhelm Schmid

Stattdessen folgte ein Höhepunkt mit dem "Gießenleuchten" der Jugendfeuerwehr: Mehrere Hundert brennende Kerzen wurden von der Brücke an der Gießenstraße in den Stadtbach abgelassen. Die bis zur Widmann-Mühle hinunter schwimmenden Lichter boten ein romantisches Bild.

Inzwischen waren die Verpflegungsstände umlagert, mehrere Geschäfte hatten ihre Ladenschlusszeit in den späten Abend hinein verlängert. Wer zur Ruhe kommen wollte, fand dazu in der beleuchteten Stadtpfarrkirche St. Martinus Gelegenheit. Draußen faszinierte die Gruppe Lumen noctis mit ihrer Feuershow. Bei Musik von DJ Lollo und zwei Bands wurde im Schein der Feuerkörbe und Kerzen noch bis in die Nacht hinein gefeiert.