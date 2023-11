Gerangel auf dem Fußballplatz: Polizei schaltet sich ein

Zwischen mehreren Spielern kam es am Samstagnachmittag auf dem Dietenheimer Sportplatz zum Streit. Ein 62-Jähriger schlägt dabei zu.

Die Polizei ist am Samstagnachmittag zum Sportplatz in der Illertisser Straße in Dietenheim gerufen worden. Dort hatte ein 62-Jähriger einen 37-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Vorausgegangen war dem Ganzen offenbar ein Gerangel zwischen mehreren Spielern auf dem Fußballplatz. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)