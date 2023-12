Feuerwehr-Großeinsatz in Dietenheim: Doppelhaushälfte brennt völlig aus

Ein Feuer hat am Mittwochabend in Dietenheim großen Schaden angerichtet. Eine Doppelhaushälfte brannte völlig aus.

In Dietenheim ist am Mittwochabend ein Wohnhaus im Grüntenweg in Brand geraten. Das Feuer hatte einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Dietenheim, Regglisweiler und Illertissen zur Folge.

Brand in Dietenheim - 13.12.2023 Video: Wilhelm Schmid

Laut Angaben der Polizei wurde das Feuer in der Doppelhaushälfte kurz vor 20 Uhr gemeldet. Das Feuer griff demnach auf die zweite Doppelhaushälfte über. Verletzt wurde nach Polizeiinformationen niemand - alle Bewohner konnten die Häuser rechtzeitig verlassen. Sie sind nun allerdings obdachlos. Das Feuer war gegen 23 Uhr gelöscht. Die Haushälfte, in der das Feuer ausgebrochen war, brannte völlig aus. Die Brandursache ist bislang unklar und soll in den nächsten Tagen geklärt werden.

16 Bilder Wohnhausbrand in Dietenheim: Die Bilder des Feuerwehreinsatzes Foto: Wilhelm Schmid

Polizei und Feuerwehr schätzen den vorläufigen Sachschaden auf etwa 800.000 Euro. Die Stadt hat daher ein Spendenkonto für die betroffene Familie eingerichtet. (wis, AZ)