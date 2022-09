"Hellgraue Flecken" auf der Breitband-Karte sollen verschwinden

Lokal In Dietenheim soll der Netzausbau weiter vorangetrieben werden. Für eine schnellere Internetverbindung werden Fördertöpfe angezapft.

Der Breitbandausbau in Dietenheim geht voran: Die Stadt nutzt mehrere Förderprogramme, die gemeinsam mit dem „Kommunalen Pakt zum Netzausbau – Komm.Pakt.Net“ des Alb-Donau-Kreises realisiert werden sollen.