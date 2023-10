In Dietenheim gibt es jetzt eine Poststation

Ein Automat soll ab jetzt Post-Dienstleistungen in Dietenheim erfüllen. Die Zahl dieser Geräte wächst bundesweit - und soll noch weiter ausgebaut werden.

In Dietenheim gibt es ab jetzt eine neue Anlaufstelle für Post- und Paketservices: Die Deutsche Post und DHL haben am Herrenweiher 20 eine Poststation in Betrieb genommen. Dieser Automat ist nach Unternehmensangaben rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich und soll nahezu alle Postdienstleistungen bieten, die in Filialen der Post am häufigsten nachgefragt werden.

Laut der Deutschen Post ist hier der Kauf von Brief- und Paketmarken ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL Paketen ist an der Poststation mit 45 Paketfächern möglich. Für diesen Service ist allerdings wie bei der Packstation eine einmalige Registrierung erforderlich.

Auch bei den Packstationen baut die Post ihr Angebot aus

Die Deutsche Post setzt bundesweit immer stärker auf Dienstleistungen über Automaten. Der Konzern betreibt derzeit rund 300 Poststationen wie jetzt auch in Dietenheim eine zu finden ist. Zu Jahresbeginn waren es erst 100, in den kommenden Jahren soll der Ausbau weitergehen. Die Automaten sind eine Weiterentwicklung der Packstationen, bei denen es nur um Pakete geht. Von diesen Automaten gibt es 12.500, Tendenz steigend.

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos gekauft werden, die Nutzung der Poststation sei dabei nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden, heißt es aus dem Unternehmen. (AZ)