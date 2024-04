In mehreren Straßen wird am Mittwoch das Wasser abgestellt

Die Stadtverwaltung Dietenheim informiert über Reparaturarbeiten an Wasserleitungen am Mittwoch, 3. April. Welche Bereiche davon betroffen sind.

Die Stadt Dietenheim kündigt Reparaturarbeiten an, wegen denen am Mittwoch, 3. April, in mehreren Straßen vorübergehend das Wasser abgestellt wird. "Austausch eines Schiebers" gibt die Stadtverwaltung als Grund für die Maßnahme an. Die Arbeiten sollen laut Mitteilung von 8 bis 14 Uhr dauern.

Auch Schule, Sporthalle und ein Kindergarten liegen im betroffenen Gebiet in Dietenheim

Abgestellt wird das Wasser demnach im Herbergerweg, Buchenweg, Birkenweg, Tannenweg sowie im Promenadeweg zwischen den Einmündungen Lindenstraße und Pfarrer-Debler-Straße. Ebenfalls betroffen sind die Schulen inklusive Mensa sowie die Sporthalle und der Kindergarten St. Martin. Sollten die Arbeiten länger dauern als geplant, so wird dies die Stadt Dietenheim nach eigenen Angaben auf ihrem WhatsApp-Kanal bekannt geben.

Die Stadtverwaltung bittet, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im betroffenen Bereich wohnen, zu informieren. (wis)