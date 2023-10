Dietenheim

vor 18 Min.

Interesse an Solarthermie in Dietenheim ist "rekordverdächtig"

Plus Eine Umfrage hat gezeigt, dass auch viele Privathaushalte in Dietenheim zentrale Wärmeversorgung nutzen wollen. So geht es jetzt mit dem Projekt weiter.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

In Dietenheim gehen die Vorarbeiten für das Projekt „Solarthermie – Wärmespeicher – Nahwärmeversorgung“ in die entscheidende Runde: Der Gemeinderat hat in seiner Oktobersitzung am Montagabend beschlossen, die Freiburger Firma Sinnogy GmbH mit der zweiten Phase der Machbarkeitsstudie – „Fachplanung“ – zu beauftragen. Dass es damit bald ernst werden kann, zeigt auch die Tatsache, dass dafür 75.000 Euro in die Hand genommen werden. Allerdings wird dabei die Hälfte als Förderung vom Bund kommen. Dass es auch, selten genug für das Dietenheimer Gremium, zwei Gegenstimmen gab, zeigte auf, dass noch Klärungsbedarf bestand.

Bürgermeister Christopher Eh verwies eingangs deutlich darauf hin, dass noch kein definitiver Baubeschluss gefasst werde. Die nun beschlossene Fachplanung dient vielmehr dazu, die feste Grundlage zu bieten, um dann endgültig entscheiden zu können. Wie berichtet, soll das gesamte Vorhaben dazu dienen, Gebäude im Sinne des Klimaschutzes und der Energiewende mit CO₂-frei erzeugter Wärme zu versorgen. Dazu gehören der Schulcampus in der Stadtmitte einschließlich Stadt- und Sporthalle, weitere städtische Liegenschaften sowie zwei Neubaugebiete und ein Bestandsgebiet im Stadtinneren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen