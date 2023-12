Nach dem Wohnhausbrand: So helfen die Dietenheimer den Betroffenen

Bei der Stadt Dietenheim haben sich bereits Menschen gemeldet, die der obdachlos gewordenen Familie helfen wollen. Jetzt gibt es ein Spendenkonto.

Die Hilfsbereitschaft nach dem Großbrand einer Doppelhaushälfte in Dietenheim ist groß. Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet, um die betroffene Familie zu unterstützen. Und auch eine private Initiative gibt es schon.

Das komplette Doppelhaus, in dem am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen war, ist unbewohnbar geworden und eine Hälfte ist laut Polizei komplett ausgebrannt. Bürgermeister Christopher Eh sagte gegenüber unserer Redaktion, dass bei der Stadt bereits zahlreiche Anfragen wegen Spenden eingegangen sind. Auch auf unserer Facebookseite haben sich bereits Menschen gemeldet, die Kleidung spenden wollen. Doch der Bürgermeister stellt klar, dass keine Sachspenden gewünscht werden. Die obdachlos gewordene Familie bittet vielmehr um Unterstützung mit Geldspenden, damit sie notwendige Sachen selbst beschaffen kann.

Hier werden nach dem Großbrand Spenden angenommen

Überweisungen werden auf ein Sonderkonto erbeten. Kontoinhaber und damit Empfänger der Spendengelder ist die Stadt Dietenheim. Das Konto wurde bei der Donau-Iller-Bank angelegt und hat die IBAN: DE 87 6309 1010 0241 2100 11. Als Verwendungszweck soll angegeben werden: "Spende Hausbrand Dietenheim"

Auch eine Freundin der Familie will helfen: Daniela Imhof hat über die Internet-Plattform Gofundme eine Spendensammlung gestartet. "Ich sammle Spenden für eine befreundete Familie aus Dietenheim, die am 13.12. durch einen Großbrand ihres Eigenheims ihre komplette Existenz in nur wenigen Minuten verloren hat. Die Familie steht vor dem absoluten Nichts. Bitte helft!" Das von ihr gesetzte Spendenziel sind 5000 Euro, bis Donnerstagmittag kamen hier schon 3100 Euro zusammen.