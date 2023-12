Dietenheim

Nach Wohnhausbrand: Bewegendes Dankeschön von Dietenheimer Familie

Plus Durch einen Großbrand hat Familie Pelzer aus Dietenheim ihr Zuhause verloren. Die große Hilfsbereitschaft im Ort hat sie überwältigt - und gibt ihnen Hoffnung.

Zwei Wochen ist es her, dass Familie Pelzer aus Dietenheim bei einem verheerenden Wohnhausbrand alles verloren hat. Doch die Welle der Hilfsbereitschaft, welche die sechsköpfige Familie unmittelbar nach dem Brand erlebt hat, war riesig. In einem Brief an Freunde, Nachbarn und Unterstützer haben sich Gudrun und Josef, Norman und Alexandra Pelzer mit den Kindern Norik und Fanny jetzt herzlich für die Hilfe bedankt - und sie richten einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.

In dem Brief, den die Feuerwehr Dietenheim auf ihrer Facebookseite veröffentlicht hat, heißt es: "Seit dem 13. Dezember ist nichts mehr so, wie es war. Von einer Sekunde auf die andere hat unser Leben eine Wendung genommen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wir standen vor den Trümmern unseres Hauses - einem Ort, der nicht nur aus Wänden und Möbeln bestand, sondern aus Erinnerungen, Träumen und ganz viel Geborgenheit."

