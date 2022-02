Dietenheim

vor 34 Min.

Neue Sirenen sollen die Bevölkerung in Dietenheim warnen

Plus Im Notfall ist das Sirenennetz in Deutschland zu grobmaschig. Deswegen gibt es jetzt Fördergelder vom Bund. Auch in Dietenheim wird damit aufgerüstet.

Von Wilhelm Schmid

Zwei Ereignisse haben deutlich gemacht: Das Sirenennetz in Deutschland lässt in weiten Teilen zu Wünschen übrig. Zumindest in Dietenheim soll des nun besser werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen