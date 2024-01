Schaden an Tesla in Dietenheim: Polizei ermittelt

In Dietenheim hat sich jemand an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht.

Ein geparkter Tesla ist in den vergangenen Tagen in Dietenheim beschädigt worden. Laut Polizei stand das Auto zwischen Dienstag und Donnerstag in der Lenaustraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum machte sich jemand am Panoramadach und Kotflügel zu schaffen. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)