Schlange gefunden: Spaziergängerin entdeckt Königspython am Wegrand

Lokal Die Dietenheimer Feuerwehr hat am Mittwochabend einen nicht alltäglichen Einsatz: Sie muss eine Würgeschlange einfangen. Wem gehört sie?

Es war ein ungewöhnlicher Einsatz, den die Dietenheimer Feuerwehr am Mittwochabend erlebt hat: Sie musste einen Königspython eingefangen. "Das ist schon nicht alltäglich", sagt Markus Behrendt und berichtet, wo sich die Schlange versteckt hatte und wie seine Kameraden vorgingen.