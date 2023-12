So geht es mit dem Wärmespeicher in Dietenheim weiter

Plus Offene Fragen zu dem Projekt konnten offenbar geklärt werden. Vor allem in die Standortfrage ist Bewegung gekommen.

Die Planungen für den Bau des Wärmespeichers in Dietenheim gehen voran. In seiner letzten Sitzung des Jahres informierte sich der Gemeinderat über das Thema. Für einige offene Fragen gibt es jetzt eine gute Lösung.

Der Wärmespeicher soll, wie mehrfach berichtet, über Solarthermie direkt mit Warmwasser versorgt werden und speichert so viel davon, dass ein beträchtlicher Teil der Innenstadt CO₂-frei mit Fernwärme versorgt werden kann. Ingenieur Georg Wetterling, Projektleiter der beauftragten Firma Sinnogy aus Freiburg, informierte über den Fortgang der Planung.