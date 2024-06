Sieben Neue, mehr Junge: So hat Dietenheim gewählt

Plus Bei der Kommunalwahl bleiben große Überraschungen aus, das Sitzverhältnis im Dietenheimer Gemeinderat ist unverändert. Nur ein Mandatsträger wird abgewählt

Sechs Männer und eine Frau sind bei der Kommunalwahl am Sonntag neu in den Dietenheimer Gemeinderat eingezogen. Sie übernehmen die Plätze von drei Rätinnen und drei Räten, die nicht mehr angetreten waren – und den eines Mannes, der bei der Wahl scheiterte. 56,5 Prozent der Stimmberechtigten gingen zu den Urnen, nahezu gleich viele wie vor fünf Jahren (56,2 Prozent).

Uwe Bimek (" CDU und Bürgerliste") bekam 2019 1154 Stimmen, es war das schwächste Ergebnis alles in den Gemeinderat Gewählten. Fünf Jahre später wählten ihn 60 Menschen weniger – Bimek verlor sein Mandat. Am Sitzverhältnis im Gremium änderte sich nichts. "CDU und Bürgerliste" erhielten 47 Prozent der Stimmen und kommen weiterhin auf acht Rätinnen und Räten. Die Unabhängigen (vor fünf Jahren noch "Unabhängige und SPD") holten rund 53 Prozent der Stimmen und kommen wie bisher auf zehn Sitze.