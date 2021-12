Telefonbetrug: Senioren in Dietenheim und Geislingen betroffen

Wieder haben Betrüger mit unterschiedlichen Maschen versucht, Menschen aus der Region um ihr Geld zu bringen. Die Polizei ermittelt.

Erneut haben Unbekannte versucht, zwei Senioren am Telefon zu täuschen und damit an Geld zu kommen. Die Polizei ermittelt in den beiden Fällen.

Am Dienstag gegen 20 Uhr hatte eine Frau bei einem Senior in Dietenheim angerufen. Sie gab sich als Polizistin aus und erzählte von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Offenbar verlief das Gespräch nicht, wie von der Unbekannten erwartet, denn sie beendete das Gespräch. Der Polizeiposten Dietenheim ermittelt jetzt.

Eine Frau aus Geislingen war am Mittwoch ebenfalls im Visier von Betrügern. Ein angeblicher Mitarbeiter eines Softwareproduzenten gab vor, dass der Computer der Frau in Gefahr sei. Auch das Online-Banking sei betroffen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu ihrem Rechner und zum Online-Banking. Ob ein Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Geislingen aufgenommen hat. (AZ)