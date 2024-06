Vier neue Ladesäulen für E-Bikes in Dietenheim

Die Anlagen können kostenlos genutzt werden und sind vor allem ein Angebot an Gäste auf zwei Rädern. Das sind die Standorte.

In den vergangenen Wochen sind an vier markten Punkten im Stadtgebiet von Dietenheim und Regglisweiler E-Bike-Ladestationen installiert worden, um Akkus aufladen und weitere Strecken dadurch problemlos zurücklegen zu können. Welche Standorte sich hierfür bestmöglich eignen, hat der Gemeinderate bereits im November 2023 diskutiert und beschlossen. Vorrangiges Ziel ist, auswärtigen Radlerinnen und Radlern bei ihrer Pause in Dietenheim eine Lademöglichkeit zu bieten.

Stadt Dietenheim, Sparkasse und Volksbank zahlen Ladesäulen für E-Bikes

Der Gemeinderat entschied sich für je eine Ladestation am Stadtcafé, am Marktplatz und am Badesee in Dietenheim sowie für eine Ladestation an der Schule in Regglisweiler. So sollen Gäste das Aufladen mit einem angenehmen Aufenthalt verbinden – sei es ein erholsamer Nachmittag im Herrenweiher-Park, Schwimmen im Baggersee, ein kühles Getränk oder ein Eis. Um dabei so vielen Radlern wie möglich das Aufladen anbieten zu können, wurden die angebrachten Anschlüsse nach Auskunft der Stadtverwaltung so gewählt, dass bis zu 90 Prozent der am Markt befindlichen Akkusysteme geladen werden können. Das Laden ist für Radlerinnen und Radler kostenlos.

Neben der Stadt Dietenheim leisten die Sparkasse Ulm und die Volksbank Ulm-Biberach einen finaniellen Beitrag. Die Ladestationen sind bereits in Betrieb. (AZ)