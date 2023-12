Dietenheim

Vorfreude auf den 100. Geburtstag beim Jahreskonzert

Plus Bald steht die Jubiläumsfeier der Stadtkapelle an. Mit welchem Rückenwind die Musikerinnen und Musiker ins Jubiläumsjahr gehen, wird beim Jahreskonzert spürbar.

Von Wilhelm Schmid

Die Vorfreude auf das Jubiläum zum hundertjährigen Bestehen der Stadtkapelle Dietenheim prägte das Jahreskonzert der Jugendkapelle „BaDiReWa“ („Balzheim-Dietenheim-Regglisweiler-Wain“) und des großen Blasorchesters vor sehr gut besuchter Stadthalle. Dass die Nachwuchskräfte in der gemeinsamen Jugendarbeit der vier Musikvereine eine sehr gute Orchesterausbildung erfahren, demonstrierten die jungen Leute unter Leitung von Ortwin Berschling zu Beginn.

Mit „Prof. Googleheimer’s Clarinet Polka“ glänzte das Duo Leonie Peter und Tiara Walcher, und Jonas Kriegl überzeugte mit dem Posaunensolo „Diamonds are forever“, wobei in beiden Fällen die gesamte Jugendkapelle eine klangvoll-solide Grundlage bot. Mit „Beethoven by the Numbers“ hatte James L. Hosay eine anspruchsvolle Reise durch die neun Sinfonien des Meisters geschaffen, in der das Orchester seine Qualitäten voll zur Geltung bringen konnte. Tiara Walcher und Hannah Codan hatten die Vorträge sympathisch erklärt, und für den reichen Applaus gab es den „Jingle Bells Rock“ als Dank.

