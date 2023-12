Dietenheim

Wieder wird die Sparkasse überfallen – aber niemand bekommt etwas mit

Plus Maskiert und mit einer Pistole bewaffnet überfällt ein Mann die Dietenheimer Sparkassen-Filiale. Trotz großen Polizeiaufgebots haben viele Menschen nichts bemerkt.

Von Rosaria Kilian, Michael Kroha

In der Sparkassen-Filiale in der Königstraße ist am Freitag niemand. Keine Polizei, keine Bankangestellten. Ein Zettel an der verhangenen Fensterscheibe informiert die Kundinnen und Kunden: "Aus betrieblichen Gründen bleibt diese Geschäftsstelle heute geschlossen." Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend die Bankfiliale überfallen und Bargeld erbeutet. Eine Passantin zeigt sich am Folgetag überrascht, von dem Überfall habe sie nichts mitbekommen. "Mal schauen, ob sie noch Geld für mich da haben", sagt sie und zückt ihre Girokarte. Der Geldautomat ist in Betrieb und spuckt der Dietenheimerin die Scheine aus. Zum erneuten Überfall auf die Sparkassen-Filiale sagt sie: "Das wird ja beinahe zu einer traurigen Routine."

Im Juli ist dieselbe Bankfiliale schon einmal ausgeraubt worden. Auch damals konnten die Täter flüchten. Der erste Überfall wurde von Menschen beobachtet, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Terrasse eines Cafés saßen. Der zweite Überfall freilich war schon wegen der Wetterverhältnisse anders. Zur Tatzeit war es bereits dunkel, die Königstraße bei winterlichen Temperaturen leer. Erst das Eintreffen der Polizeiwagen bemerkten Anwohnende. Ein Mann beschreibt, dass gegen 18.30 Uhr drei Streifen mit Blaulicht die Straße säumten. "Das wird immer schlimmer", sagt er. "Die interessieren sich nicht, ob da noch andere Leute auf der Straße unterwegs sind."

