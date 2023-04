Auto streift entgegen kommenden Wagen bei Dietershofen

Bei Dietershofen gerät ein Mann mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenspur und touchiert einen anderen Pkw. Es entsteht lediglich Sachschaden.

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat beim Bucher Ortsteil Dietershofen einen Unfall mit Sachschaden verursacht, weil er mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten war. Der Mann fuhr am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2020 von Bubenhausen in Richtung Buch. Wie die Polizei mitteilt, kam ihm kurz vor dem Ortseingang von Dietershofen in einer Kurve ein anderes Auto entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 31-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenspur. In der Kurve touchierten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 1500 Euro. Die Polizei Illertissen leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Unfallverursacher ein. (AZ)