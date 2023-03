Der Kinderchor Sunray zeigt, wie Gott die Welt und das Leben schuf

Plus Der Kinderchor Sunray führt in Dietershofen ein fröhliches und kurzweiliges Programm auf. Die eingegangenen Spenden kommen gleich zwei Einrichtungen zugute.

Strahlend standen die Mädchen und Buben des Kinderchors Sunray im Altarraum der Pfarrkirche St. Ulrich. Sie freuten sich über den Applaus von Mamas, Papas, Geschwistern und Großeltern. Mit der Aufführung des Singspiels "Die Schöpfung" von Gabi und Amadeus Eidner haben sie unter behutsamer Leitung von Margarete Eisenbarth vor Augen geführt, wie Gott einst die Welt und alles Leben auf ihr geschaffen hat. Unterstützung erhielten sie dabei von den wissbegierigen Holzwürmern Bohra und Bohris sowie einigen Müttern und einem Instrumentalensemble.