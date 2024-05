Der SV Egg wird zu einem Vorzeigeverein in Schwaben

Plus Der SV Egg hat in der Vergangenheit schon sämtliche Auszeichnungen für sein Engagement erhalten. Nun kommt ein besonderes Siegel hinzu.

Nur das Ergebnis des abschließenden Fußballspiels passte irgendwie nicht zum Tag. Mit 0:1 hatte der SV Egg in der Bezirksliga gegen den TSV Haunstetten verloren. Dafür gab es zuvor schon reichlich Grund zum Feiern: Erst als zweiter von insgesamt knapp 550 Vereinen in Schwaben erhielt der SVE nach dem Sportverein aus Auerbach bei Mindelheim das Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) für 20-jährige vorbildliche Vereinsarbeit. Der Kreisehrenamtsbeauftragte des BFV, Peter Hofmann, sagte bei der Verleihung: „Auf diese Leistung darf man stolz sein.“

In ganz Bayern gibt es nur 18 Vereine, die dieses Qualitätszertifikat bislang bestanden haben. Um dies zu erreichen, müssen nicht nur drei Pflichtaufgaben erfüllt werden (eine Herren- und eine Jugendmannschaft im Spielbetrieb sowie mindestens ein aktiver Schiedsrichter). Auch ein Katalog mit 40 Aufgaben gehört dazu. Mindestens 24 aus den vier verschiedenen Bereichen Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention sind zu meistern. Das gelang dem SV Egg unter dem Vorsitzenden Philipp Ebel und Projektleiter Sebastian Haupeltshofer nun.