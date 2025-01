Ehrmann erweitert den Oberschönegger Stammsitz: Das ist geplant

Ohne die Ortsteile Weinried, Dietershofen und Märxle zählt das Dorf Oberschönegg gerade einmal 323 Einwohnerinnen und Einwohner. Nahezu dreimal so viele Menschen sind derzeit am Hauptsitz der Firma Ehrmann im Ortszentrum beschäftigt. In absehbarer Zeit werden es noch mehr werden. Südlich des Firmengeländes entsteht ein neuer großflächiger Gebäudekomplex. Einige Abteilungen des Betriebs werden bald in neue Räume umziehen. Es entstehen weitere Arbeitsplätze.

