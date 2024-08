Einbrecher kommen während des Urlaubs

Während sich eine Familie aus Vöhringen gerade in einem längeren Urlaub erholte, haben sich zuhause Einbrecher zu schaffen gemacht. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter zwischen 28. Juni und 21. August in die Wohnung ein, gewaltsam hatten sie dazu eine Türe im Bereich der Terrasse aufgebrochen und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Entwendet wurden Bargeld, Wertgegenstände und Schmuck. Ermittler der Polizei Illertissen sicherten Spuren am Tatort. (AZ)

