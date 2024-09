Eine Niederlage der ganz bitteren Sorte für den SV Beuren

m Derby der Fußball-Kreisliga A 3 musste der SV Beuren eine bittere 1:2-Niederlage gegen den FC Silheim einstecken. Bitter war das Ergebnis deshalb, weil die Beu-rener den Ausgleichstreffer in der 87. Minute erzielten, sie aber den sicher geglaubten Punkt in der fünften Minute der Nachspielzeit durch ein Eigentor wieder verloren. Entsprechend geknickt war ihr Trainer Patrick Sauter: „Das tut schon weh, wenn du so spät und auf die Art und Weise das Spiel verlierst.“ Sein Silheimer Kollege, der Ur-Beurener Stefan Walke, sagte: „Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg für uns. Wir hätten schon in der ersten Hälfte klarer führen müssen.“

Seine Mannschaft hatte nicht allzu viele, aber dafür hochwertige Chancen. Das begann gleich nach Anpfiff. Beurens Keeper Julian Berger spielte das Leder unbedrängt in die Beine des Silheimers Tobias Obermeier, der Alexander Emperle bediente, der völlig freistehend nur den Pfosten traf (1.). Emperle selbst machte es in der 17. Minute besser und vollendete einen Pass in die Tiefe zum 1:0 für die Gäste. Es dauerte bis weit in die erste Hälfte hinein, bis die Heimelf ihrerseits den Weg nach vorne suchte. David Höld (36.) schoss einen Silheimer Abwehrspieler auf der Torlinie an und sein Klubkollege Nils Carstensen traf aus etwas spitzem Winkel den Außenpfosten (38.).

Nach Wiederanpfiff wirkten die Gastgeber zwar präsenter, sie sorgten aber nur ganz selten für Gefahr. Die Silheimer ihrerseits beschränkten sich aufs Verwalten des knappen Vorsprungs und sie wurden für diese Passivität in der 87. Minute bestraft. Der Beurener Trainer Patrick Sauter hatte sich inzwischen selbst eingewechselt, er bediente Carstensen, der mit einem Lupfer ausglich.

Doch der sicher geglaubte Punkt ging Beuren durch das Eigentor von Patrick Mayer in der Nachspielzeit noch verloren.