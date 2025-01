Mehr als 40.000 Teile: Riesenpuzzle wird zusammengesetzt und kann bestaunt werden

200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Samstag, 23. März 2024, in Erolzheim zum ersten Puzzle-Event getroffen, während des Tages kamen nochmal 100 Zuschauer dazu. Das Riesenpuzzle „Unvergessliche Disney Momente“ mit 40.320 Teilen und der Größe von sieben mal zwei Metern war eine echte Herausforderung. Sogar ein so große, dass das Puzzle nicht fertiggestellt werden konnte. Das holten Puzzle-Paten im Nachgang Zuhause nach. Nun werden die Motive zusammengesetzt und präsentiert.

40.320 Teile: Puzzle wird in Erolzheim gezeigt

Stefanie Redle von Kohler natürlich einrichten ist begeistert von Engagement, Leidenschaft und vor allem Durchhaltevermögen der Puzzle-begeisterten Menschen. Nach dem Event im März 2024 waren zehn Paten ausgelost worden, die Einzelmotive mit 4000 Teilen mit nach nahmen und diese fertigstelllten.

Von Samstag, 25. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, kann das Puzzle in der Ausstellung von Kohler natürlich einrichten in der Keplerstraße 26 in Erolzheim zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden: samstags von 9.15 bis 15.30 Uhr . sonntags von 11 bis 16 Uhr sowie dienstags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr. Wer das Puzzle mit nach Hause nehmen möchte, kann rd inklusive der passenden Holzunterlagen günstig erwerben. (AZ)