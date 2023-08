Mundart-Poet German Schwehr veröffentlicht ein neues Buch

Mit "Glaubsch des au" hat der Dichter aus dem Bibertal einen humorigen Begleiter durchs Jahr geschrieben. In zwei Lesungen stellt er sein elftes Büchlein vor.

Mundart-Fans in der Region lieben seine "Biachla" schon seit Jahren. Jetzt hat German Schwehr aus Bibertal seinen neuesten Band veröffentlicht. Bei zwei Lesungen gibt es Kostproben aus der Gedichtsammlung "Glaubsch des au".

Eines muss man German Schwehr lassen: Er bewegt sich auf der Höhe der Zeit. So tragen die Verse im neuesten Werk des Poeten aus Ettlishofen auch Namen wie "Virusg´schichta" und "Klimawandel". Alles natürlich in lupenreinem Schwäbisch kredenzt und mit Zeichnungen von Traudl Schwarz versehen soll das Gedichtbändchen ein humorvoller Begleiter durchs ganze Jahr sein. Und tatsächlich vermitteln die Überschriften, wie im Idealfall alltägliche Situationen gemeistert werden können … oder, was eindeutig häufiger geschieht, halt „irgend ebbes in`d Hosa god“.

Der Autor ist Mesner in Weißenhorn

Das inzwischen elfte Buch Schwehrs, der neben seiner Dichtkunst noch Zeit für den Messnerdienst in Weißenhorn findet, bietet auf fast 100 Seiten Lebensphilosophie für den Liebhaber hiesiger Mundart. Auch seiner eigenen Biografie widmet Schwehr einige Zeilen, erzählt vom Angestelltenverhältnis bei der größten Firma der Welt, den Familienverhältnissen und den Sorgen des Älterwerdens. Ebenso finden Hochzeit und Leichenschmaus, Regentag und Lottogewinn ihre poetische Ausführung im bewährten Endreimschema aabb. Vorgestellt wird das Buch am Samstag, 16. September, in der Stadthalle Weißenhorn sowie am Samstag, 30. September, in der Mehrzweckhalle in Kissendorf. Die Bubenhauser Volksmusik wird die Lesung jeweils begleiten.

Info: Kartenvorverkauf unter 08226/265 oder direkt bei German Schwehr, Osterbachstraße 48, Bibertal-Ettlishofen. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr