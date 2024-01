Faschingsumzug in Au: Die wohl prächtigste Parade der Region

Das Präsidentenpaar Selina und Manuel des Carneval Club Au (CCA) zieht begleitet von Fußtruppen und Wagen im kilometerlangen Tross durch Au.

Ganz Au im Ausnahmezustand: Ab Sonntagmittag war kein Durchkommen mehr und der Illertisser Stadtteil verwandelte sich wieder zur Faschingshochburg der Region. Das Präsidentenpaar Selina und Manuel des Carneval Club Au (CCA) hatte im Dorf allseitige Partylaune verordnet und den Verkehr ausgesperrt. Ab 14 Uhr zogen 80 Fastnachtsgruppen mit Hästrägern, Themenwagen, Guggenmusiken, Fantasiegestalten im kilometerlangen Gaudiwurm durch den Ort. Begleitet wurden sie von lauten Narrenrufen, vor allem dem fröhlichen „Arewie Arewa“ der Aumer Kröpf.

Das nebelig-eisige Wetter schien niemanden zu stören, nicht einmal die auf ihre Finger angewiesenen Bläser. Lorenz Beck vom Spielmanns- und Fanfarenzug Erolzheim, eine der zehn Kapellen, lacht und drückt probehalber die Ventile: „Solange die nicht eingefroren sind, ist es nicht kalt.“ In dem knallbunten Zug war der Ranzenburger Hofstaat in Begleitung alemannischer Hexenzünfte aus dem benachbarten Dietenheim personell stark vertreten: etwa die Griasmolle, Illergoischdr, Riadgoischdr, Krottalach-Hexa, Sterabobbes, Wasafraza oder Shamanen. Sie mischten sich zwischen die Hofgesellschaft mit Kinder-, Jugend- und Prinzengarde, dem Prinzenpaar Anete I. und Manu II., den Kinderprinzessinnen Franzi II., Nora I. oder Hofnarren, gefolgt vom Elferrat mit Präsident Jürgen Peter und einer Showtanzgruppe.

Mit dem Prinzenpaar Ramona I. und Andi I. samt Hofstaat aus Boos sowie dem Prinzenpaar Monika I. und Stephan VI vom Faschingsclub Finningen ebenfalls in repräsentativen Wagen bekamen Selina, Manuel und Carneval Club Au als die Gastgeber gewissermaßen ebenbürtigen Besuch. Sie selbst grüßten im vergleichsweise flotten Geländewagen von der offenen Ladefläche publikumsnah in die Zuschauermenge und warfen den Kindern Bonbons zu.

Die Straßenränder waren von den Zuschauenden dicht gesäumt, wobei es nicht nur junge Mäschkerle zu bewundern gab. Der aktuelle Modetrend schienen sogenannte Carry-me-Kostüme zu sein, indem die Verkleidung Teil eines Huckepack-Fantasiewesen ist. Michael Huber mit Lama Rocki und Familie waren aus Immenstadt beim Aumer Umzug zu Besuch ebenso wie Florian Oechsle mit Bärennachwuchs im Schlepptau und Töchterchen Laura mit Mutter Michaela Blum daneben. Sie kamen aus Nersingen.

Der Kindergarten Au tritt beim Umzug mit vielen putzigen Zirkustieren auf. Foto: Regina Langhans

Drei neue Umzugsteilnehmer konnte Moderator Peter Grashei heuer begrüßen. Allen voran die Teenie- und Kindergarde „Stoihoimer Mädla“ vom Sportverein Steinheim, die ihrem Showauftritt in Au entgegen fieberten und viel Extra-Applaus bekamen. Erstmals in Au auch „Die wilden Kerle“ vom Narrahaufa RSN Günzburg sowie die Nasgenstadter Tschembala mit ihrem Narrenruf „Tschembele Hoi“. Per Überraschungsfahrt waren sie vom Ehingener Stadtteil Nasgenstadt beim Aumer Umzug gelandet und hat sich am bayerisch-schwäbischen Illerufer Schwaben sofort heimisch gefühlt.

Zahlreiche Gruppen, insbesondere die auf Zugmaschinen angewiesenen zehn Themenwagen kamen aus der direkten Nachbarschaft Roth und Günz. Diesmal als reine Fußtruppe und ohne fahrbaren Untersatz aber die Illertal-Rocker vom Illertaler Faschingshaufa. Dem lustigen Haufen habe die Corona-Pandemie seine in der Region verstreute Anhängerschar vergrault, bedauert Vorsitzender Daniel Dreier. Ihr Wagen ist in Unterroth geparkt, bis sie wieder zahlreich genug sind, auch wegen des vorgeschriebenen Sicherheitspersonals, um erneut motorisiert loszuziehen. Gut getarnt hat sich heuer der Stadtrat Illertissen unter das Narrenvolk gemischt: Mit typisch französischen Insignien wie Eiffelturm, Mona Lisa oder Baskenmütze ausgestattet, wiesen sie auf das im Sommer anstehende 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zu Carnac hin. So manch verkleidetes Ratsmitglied war da erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Lena, Ramona und Helena (von links) gehören zur Narrenzunft der Nesselweiber aus Nasgenstadt, deren Besonderheit die von Hand bestickten Tücher rund Schürzen sind. Foto: Regina Langhans

Präsidentin Selina – später ohne Prachtkleid und mit anderen Aumer Kröpfen hinter dem Tresen zum Bedienen der Partygäste – wird wohl wieder bilanzieren: „Ich finde, wir haben den prächtigsten Umzug in der Region.“ Sie muss es wissen, schließlich ist sie heuer zehn Jahre im Amt. Aber auch Präsident Manuel lag mit seiner positiven Wetterprognose richtig: Am Ende schien die Sonne.