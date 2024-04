Fellheim

07:55 Uhr

Bewohnte Holzhütte in Fellheim brennt nieder

Von Klaus Kiesel

Ein Feuer ist am Mittwochabend in einer Hütte in Fellheim ausgebrochen. Darin wohnte ein älterer Mann. Bereits jetzt ist klar, wie es zu dem Brand kam.

Eine Holzhütte in Fellheim ist am Mittwoch komplett niedergebrannt. Darin wohnte ein älterer Mann, sagte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Feuer war nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am frühen Mittwochabend ausgebrochen. Der Grund war am Abend noch unklar. Inzwischen steht fest: Der Brand entstand, da der Eigentümer der Laube Brennholz zu nahe über einem mit Holz befeuertem Herd lagerte. Das Feuer griff schnell über und konnte trotz Löschversuch mittels Decken und Tüchern nicht unter Kontrolle gebracht werden, teilt die Polizei mit. Hierbei zog sich der Bewohner Brandwunden an den Händen zu. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Feuerwehr löscht Brand einer Hütte in Fellheim Als die Feuerwehr bei der Holzhütte - sie ist ähnlich groß wie ein Gartenhaus - im Osten von Fellheim eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Die Kameraden hatten das Feuer kurze Zeit später unter Kontrolle. Die Rauchentwicklung war über mehrere Kilometer deutlich sichtbar. Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Fellheim, Boos und Pleß.

